Vaccini, Fedriga: “Prenotazioni scarse, valuteremo aperture a tutte le età”

Ancora un accorato appello ai cittadini da parte del presidente Fedriga sul fronte dei vaccini: “La media di prenotazioni giornaliere è ancora bassa se non salirà l’unica soluzione sarà aprire a tutte le fasce d’età”.

“Questa è la più grande campagna vaccinale della storia dell’umanità – ha dichiarato il Presidente all’inaugurazione del nuovo centro vaccinale in Molo IV -, al momento il Fvg sta facendo la sua parte superando ogni giorno il target di vaccinazioni fissato dal Governo, a dimostrazione che questo territorio è in grado di organizzare in tempi brevi le risorse per poter restituire la normalità ai cittadini. A fine maggio e nei primi di giugno arriveranno dosi in grandi quantità, quindi abbiamo risolto il problema iniziale ma ora è necessaria una più ampia partecipazione dei cittadini perché al momento le prenotazioni sono ancora scarse”.

“Quando apriamo una fascia d’età – ha spiegato Fedriga - si verifica subito un boom il primo giorno, poi un calo. Se questo questo trend continua chiederò al generale Figliuolo di poter aprire a tutte le fasce d’età stiamo monitorando i numeri giorno per giorno. La via per uscire da questa crisi è costituita dai vaccini, rischiamo da qui a fine mese di avere decine di migliaia di slot liberi a settimana con vaccini, personale, ma senza persone da vaccinare”.

Per quanto riguarda le nuove riaperture con l’arrivo della zona bianca il primo giugno (in caso i contagi continuino a scendere) il Presidente ha raccomandato cautela nel mantenere le distanze e nel seguire le norme sanitarie, in base alle quali le nuove aperture saranno contingentate. “In particolare – ha concluso Fedriga – per i matrimoni seguiremo le linee guida nazionali anche se dovessero riaprire un po’ prima rispetto al 15 giugno”.