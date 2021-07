Fedriga a Radio Anch'io contro i no vax: "Ne sento di tutti i colori, siamo alla follia"

"E' vero che c'è una bassa possibilità di contrarre il Covid anche da vaccinati ma la verità è che grazie ai vaccini si evitano le forme gravi della malattia, che possono portare al decesso, e le ospedalizzazioni. Se le persone si ammalano di Covid e vengono ricoverate in ospedale rischiamo che il malato oncologico non possa essere curato. Ormai ne sento di tutti i colori e non se ne può più della quantità di notizie false che girano. Per questo motivo rinnovo l'appello a tutti: vaccinatevi, fatelo per mettere in sicurezza voi stessi e le vostre famiglie". Ad affermarlo è stato il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, intervenuto nella mattinata di oggi 23 luglio nel celebre programma radiofonico in onda sulla Rai e condotto da Giorgio Zanchini, Radio Anch'io. Sul tema dell'obbligatorietà del green pass dall 6 agosto, l'esponente leghista ha concluso sottolineando che "non possiamo far ricadere l'onere del controllo sui ristoratori, in questo lo Stato deve esserci".