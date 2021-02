Forze dell'ordine a Cattinara: al via l'operazione vaccini

La campagna vaccinale raggiunge il personale delle forze dell'ordine e nelle giornate di domani 25 e venerdì 26 febbraio anche a Trieste si assisterà alle prime vaccinazioni. Presso l'ospedale di Cattinara, in entrambe le giornate dalle 8:30 alle 19:30 saranno numerosi gli appartenenti delle forze di polizia che si sottoporranno al vaccino. Alle 10 è previsto un incontro con la stampa al quale parteciperanno il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, l'assessore regionale alla Sanità Riccardo Riccardi, il direttore di ASUGI Antonio Poggiana ed il prefetto del capoluogo Fvg Valerio Valenti.

Contemporaneamente è partita la campagna vaccinale SARS COV2 rivolta al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operante in Friuli Venezia Giulia. Gli operatori dei Vigili del fuoco, così come il personale del supporto amministrativo e informatico in servizio presso le sedi VF della regione, saranno vaccinati presso i centri organizzati dalle rispettive Aziende Sanitarie per quanto riguarda il territorio delle province di Gorizia, Trieste e Udine mentre per personale VF del Comando di Pordenone è stato istituito un centro vaccinale presso la Polizia di Stato.