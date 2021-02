Vaccino Astrazeneca alle Forze dell'Ordine: si parte

Sono partite oggi, 22 febbraio, nelle sedi Isontine di ASUGI, le vaccinazioni anti Covid-19 di tutte le Forze dell’Ordine, inclusa la Polizia Locale. La Prefettura di Gorizia ha collaborato attivamente con il personale di ASUGI all’organizzazione delle sedute vaccinali. Si è iniziato a Gorizia alle ore 14 presso il Centro prelievi dell’Ospedale San Giovanni di Dio, mentre a Monfalcone le vaccinazioni saranno effettuate presso l’Ospedale di San Polo a partire da giovedì. Per ogni seduta vaccinale saranno immunizzate circa 200 persone. Chi deve sottoporsi a vaccino si deve presentare all’orario fissato per l’appuntamento presso la sede vaccinale (Centro prelievi dei relativi ospedali) con un documento di identità valido.

Il calendario

In questa prima settimana il calendario sarà il seguente:

Gorizia: lunedì e martedì 14:00 -19:00

Monfalcone: giovedì e venerdì 14:00 -19:00

Le sedute vaccinali continueranno nelle settimane successive per completare in tempi brevi la protezione di tutte le forze dell’ordine. Sarà somministrato il vaccino Astrazeneca. La seconda dose sarà somministrata dopo 12 settimane dalla prima, sempre su appuntamento.