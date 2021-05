Tra scetticismo e appelli dalle istituzioni: tutti i numeri della campagna vaccinale in Fvg

Su un milione e 206mila abitanti, le adesioni fino al 12 maggio sono state 481.340, vale a dire il 45 per cento della popolazione totale. Le prime dosi somministrate sono state 343.192, mentre per quanto riguarda le seconde dosi in Friuli Venezia Giulia si è raggiunta quota 168.335. Nell'articolo i dati diffusi dalla Regione

Il Friuli Venezia Giulia va verso la zona bianca e se da un lato c'è soddisfazione per il decremento dei contagi, dall'altro la giunta regionale è preoccupata a causa della scarsa adesione alla campagna vaccinale da parte di determinate fasce di popolazione. La "più grande campagna vaccinale della storia" (così l'ha indicata il governatore Massimiliano Fedriga ndr) è partita mesi fa e ad oggi le persone alle quali è stata somministrata almeno la prima dose del vaccino anti CoViD-19 sono oltre 350mila, mentre le dosi inoculate complessivamente sono oltre mezzo milione.

Le domande

Numeri che fanno ben sperare la giunta regionale che guarda all'obiettivo (minimo) del 70-75 per cento di popolazione immunizzata, così da avvicinarsi alla celebre immunità di gregge. Ma quali sono i dettagli del Friuli Venezia Giulia? Quanti sono gli operatori sanitari vaccinati? Quale fascia merita una pacca sulla spalla e quale invece va strigliata nel nome del "solo grazie all'impegno di tutti ne usciamo"? Le risposte sono arrivate attraverso l'analisi evidenziata dal vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, in occasione della conferenza di oggi 13 maggio, convocata proprio per fare il punto della situazione.

Le adesioni fascia per fascia

Su un milione e 206mila abitanti, le adesioni fino al 12 maggio sono state 481.340, vale a dire il 45 per cento della popolazione totale. Le prime dosi somministrate sono state 343.192, mentre per quanto riguarda le seconde dosi in Friuli Venezia Giulia si è raggiunta quota 168.335. La fascia degli over 90 è quella con la percentuale più bassa tra adesioni e popolazione. In questo caso si parla di 25.388 persone e di 13.870 anziani che hanno aderito alla campagna (per una percentuale del 55 per cento).

Dagli ottantenni ai cinquatenni

Dagli 89 agli 80 (platea di 91.506) e dai 79 ai 70 (platea di 143.506) la percentuale si attesta sul 76 per cento (vale a dire 69.852 e 109.464, queste le rispettive adesioni). Dai 69 ai 60 la percentuale cala al 66 per cento, in virtù di 104.352 adesioni su una popolazione totale di 157.888. La fiammata registrata il primo giorno dei cinquantenni (59-50) evidenzia dati che risentono del poco tempo passato ma anche di uno scetticismo simile a quello rilevato nei sessantenni. La fetta di popolazione è in questo caso quella più numerosa, con quasi 200mila persone in tutta la regione (e con un'adesione che è "ferma" a 100.958).

La situazione dai quarantenni in giù

Tra i quarantenni (in attesa di lunedì 17 maggio, quando partiranno le prenotazioni ndr) al momento le adesioni sono 38.484 su una popolazione complessiva di oltre 172mila soggetti. Dai 39 ai 30 l'adesione al momento è pari a 22.802 (dove la il target totale è di oltre 123mila persone). Anche tra i 20 e i 29 sono circa 19mila le adesioni (in totale sono 108mila), per concludere poi con le 1980 adesioni nella fascia tra i 19 e i 15 anni.

Il commento di Riccardi

Per concludere dando uno sguardo agli ultimi 12 giorni di maggio, Riccardi ha ricordato che "la disponibilità delle agende nel mese è superiore al target assegnato. Tuttavia al momento l’adesione non satura questa disponibilità. Inoltre, per garantire la somministrazione delle dosi già programmate si è concordato con la struttura commissariale l’anticipo a maggio della consegna di oltre 42mila dosi nella prima settimana (20mila) e nella terza settimana (22mila) inizialmente previste a fine mese. Infine un dato sul coinvolgimento dei medici di base: fino a ieri, i 603 professionisti in campo (di cui 227 in Asugi) hanno inoculato quasi 15mila vaccini. Nelle province di Trieste e Gorizia, le inoculazioni fatte dai medici di medicina generale sono state 1279.