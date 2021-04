La campagna vaccinale in Fvg cambia passo, in arrivo quasi 45mila dosi

La campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia accelera grazie a poco meno di 45mila dosi di vaccini anti CoViD-19 in arrivo domani 1 maggio. Sarà il corriere di Poste Italiane (SDA) a consegnare 36.700 dosi di AstraZeneca, 5000 dosi di Moderna e 3100 di Johnson&Johnson negli ospedali di Pordenone, Udine e Trieste. Complessivamente, il numero dei vaccini in arrivo in regione è pari a 44.800. Anche questa volta la consegna avverrà in collaborazione con le Forze Armate. Un cambio di passo che giunge dopo la visita del generale Figliulo in Friuli Venezia Giulia e che permetterà un'accelerazione importante di tutta la campagna.