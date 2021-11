Vaccini, Fsp Polizia: “Manca disponibilità per prenotare terza dose”. Asugi smentisce

"Dopo aver fortemente invitato, quasi allo sfinimento per Tv e sui giornali, ad effettuare le terze dosi di richiamo per gli aventi diritto, abbassando addirittura le date di somministrazione del vaccino, ora, a pochi giorni dalla apertura delle prenotazioni, il call center ASUGI riferisce al telefono che non hanno date a disposizione per chi diligentemente chiede di effettuare la tanto pubblicizzata e tanto caldeggiata dose booster". Lo dichiara il segretario provinciale di Fsp Alessio Edoardo, e sostiene che "Ora tutte le categorie chiamate a tale richiamo ed in scadenza, comprese le F.O., sono in balia della disorganizzazione della Regione FVG".

Asugi replica con una smentita e conferma che "di essere in linea con la programmazione regionale: sono previste 11.550 dosi da distribuire settimanalmente. Attualmente sono attivi 3 centri vaccinali per la popolazione: Monfalcone, Gorizia e Trieste per garantire una copertura potenziale di 2750/die".

L'azienda sanitaria specifica che "le agende vengono aperte in base alla domanda correlando la stessa al territorio di appartenenza. Al momento le liste d’attesa per le dosi di richiamo/booster prevedono la possibilità di prenotare: a Trieste il 3 dicembre, a Monfalcone il 27 novembre e a Gorizia il 28 novembre".