Vaccini ed immunità in Fvg, per Il Sole 24 Ore "a questo ritmo ci vorranno cinque anni"

Sul sito dell'autorevole quotidiano di Confindustria si possono calcolare le tempistiche per arrivare all'immunità del 70 per cento della popolazione. Il dato non tiene conto dell'incremento previsto nelle prossime settimane

E' solo un simulatore non considera gli incrementi futuri e la complessiva gestione della campagna vaccinale, ma sui social ha già fatto discutere. Sul sito de Il Sole 24 Ore, prestigioso quotidiano nazionale di Confindustria, si trova infatti lo strumento digitale capace di calcolare le tempisitche necessarie per raggiungere l'obiettivo del 70 per cento di vaccinati nella popolazione. Per ottenere il dato basta inserire il nome della regione ed attendere che il sistema formuli la risposta finale.

Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, secondo il simulatore che tiene conto del ritmo attuale l'immunità si dovrebbe raggiungere tra cinque anni, sei mesi e 21 giorni. "L'ultima media mobile a 7 giorni di persone vaccinate ogni giorno nel Friuli Venezia Giulia è di 579" scrive Il Sole. L’obiettivo del governo verrebbe raggiunto il giorno 6 settembre 2026". L'impietosa simulazione vale per tutte le regioni italiane, anche se bisogna ricordare come la campagna vaccinale, pur con ritardi provocati dai ritardi nelle consegne da parte delle aziende, dovrebbe veder crescere la percentuale dei vaccinati e, con ogni probabilità, subire un'accelerazione in virtù di un possibile nuovo piano per conto del governo Draghi.

Infine, sempre secondo Il Sole 24 Ore ed in base al dato aggiornato al 16 febbraio, in Friuli Venezia Giulia sono state consegnate 91.585 dosi di cui 78.266 quelle somministrate, vale a dire l'85 per cento. Le persone già vaccinate risultano essere 32.856, un numero pari a 6.488 persone ogni 100mila abitanti.