Obbligo vaccino per gli over 50, cresce la domanda, Asugi: "Disponibili 3800 prime dosi"

Asugi comunica che le nuove disposizioni normative sull’obbligo vaccinale del 6 gennaio, che prevedono l’obbligatorietà per gli over 50, hanno determinato una forte domanda da coloro che fino ad oggi non avevano aderito alla campagna. Le continue modifiche normative per l’adesione alla campagna, comprese le vaccinazioni pediatriche, che vengono somministrate dalla Aziende Sanitarie richiedono flessibilità nella riprogrammazione delle agende. Si comunica che nell'area giuliana ad oggi sono disponibili 3800 prime dosi in cui i cittadini possono prenotarsi e ricevere il vaccino nel mese di gennaio e nella prima settimana di febbraio. Come avviene dall’inizio della campagna vaccinale, le agende vaccinali saranno aggiornate e riequilibrate fra prime, seconde e terze dosi già lunedì 10 gennaio.