Rallentamento vaccinazioni a Gorizia ma in due settimane somministrate oltre 5000 dosi

Un ritardo di circa un’ora nella somministrazione dei vaccini in programma a Gorizia per la giornata di oggi, che ammontano a 253 prime dosi (dalle 8 alle 13) e 162 seconde dosi (dalle 14 alle 19.20). Si segnala infatti che in data odierna si è verificato uno spandimento del tetto del Padiglione B del quartiere fieristico di Gorizia a seguito delle forti piogge di oggi.

Le vaccinazioni proseguono regolarmente, non è prevista nessuna sospensione. Il personale tecnico è al lavoro per risolvere il problema. Dal 17 marzo al 3 aprile sono state somministrate solo presso l’Ente Fiera di Gorizia 5.253 dosi di vaccino.