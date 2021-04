Vaccini, Honsell: "Problemi nelle prenotazioni per chi soffre di patologie"

Il consigliere regionale di Open Fvg: "Ricevo segnalazioni di persone che si vedono rifiutare il vaccino dopo ore di attesa perché la patologia non rientra tra quelle per ora gestite. Come è possibile non essere riusciti ancora a pianificare un sistema che dia le prenotazioni solo alle casistiche al momento legittime?"

"Con preoccupazione ricevo ancora segnalazioni da parte di cittadini che si vedono rifiutare il vaccino anti covid-19 perché, pur avendo patologie o invalidità, queste non rientrano in quelle al momento gestite. Ciò avviene a volte dopo attese ai centri e così si accresce l'angoscia di chi è allontanato. Ma come è possibile non essere riusciti ancora a pianificare un sistema che dia le prenotazioni solo alle casistiche al momento legittime?". Lo chiede il consigliere regionale Furio Honsell (Open Fvg) in merito alla campagna vaccinale in corso.

"Com'è possibile - continua Honsell - dopo un'inutile attesa almeno non dare a chi viene allontanato almeno la garanzia che verrà richiamato dal SSR appena la categoria a cui appartiene sarà considerata per la vaccinazione? Poiché non tutti coloro che hanno diritto sono disposti alla vaccinazione, coloro che si presentano andrebbero perlomeno apprezzati e mai allontanati senza una risposta chiara. Spero che queste segnalazioni - conclude -rendano i momenti della prenotazione e della vaccinazione momenti del rapporto cittadino - sistema sanitario regionale più ricchi di un senso di cui, di questi tempi, tutti hanno molto bisogno".