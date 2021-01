Vaccini: in arrivo oltre 16mila dosi in Fvg, garantiti i richiami

In Friuli Venezia Giulia sono circa 16mila e 500 le dosi in arrivo ed è garantita la somministrazione del richiamo, ovvero la seconda dose per completare la vaccinazione. Questo l'esito dell'incontro tra le regioni e il commissario Arcuri. I dati sono stati comunicati a Telequattro dal vicegovernatore Riccardo Riccardi. Il problema ora sarà quello di capire come gestire la seconda fase per riuscire a somministrare il vaccino agli ultraottantenni, la categoria più a rischio. Telequattro ha anche riportato che nel corso del vertice è stato ipotizzato anche l'acquisto di vaccini russi, piuttosto che quelli cinesi.