Come fare, dove e da quando: tutte le risposte sui vaccini anti Covid agli over 80

La campagna vaccinale che coinvolgerà gli over 80 in Friuli Venezia Giulia partirà il 10 febbraio con le prenotazioni, mentre le operazioni saranno al nastro di partenza il 15 dello stesso mese. Durante la conferenza stampa convocata oggi 8 febbraio in Regione, il governatore Massimiliano Fedriga e l'assessore alla Sanità Riccardo Riccardi hanno descritto i dettagli relativi alla fase in cui i vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca verranno somministrati alle persone destinatarie in questa fase. Vediamoli di seguito anche grazie alle infografiche gentilmente diffuse dalla Regione FVG.

Chi?

In questa fase la campagna di vaccinazione (sempre prenotazioni dal 10 febbraio, vaccini dal 15 dello stesso mese) è riservata a persone dagli 80 anni in su (nati dal 1941) e agli stessi ultraottantenni che vivono in condizioni note di fragilità; inoltre vaccini anche per il personale scolastico e universitario, forze armate e di polizia, penitenziari, luoghi di comunità e altri servizi essenziali di età compresa tra i 18 e i 55 anni.

Come?

Le persone nate dal 1941 in giù potranno prenotare la vaccinazione presso gli sportelli Cup delle aziende sanitarie, nelle farmacie abilitate e attraverso il call center regionale al numero 0434/223522. Gli anziani in condizioni note di fragilità verranno contattati direttamente dai distretti sanitari di competenza. Per quanto riguarda forze dell'ordine, personale scolastico e altri di cui al terzo punto, vi saranno delle liste predefinite e le persone verranno contattate direttamente.

Dove?

Gli over 80 potranno recarsi nei punti vaccinali indicati dalle stesse aziende sanitarie, mentre chi è in condizioni note di fragilità verrà vaccinato direttamente a domicilio. Per quanto riguarda forze dell'ordine, personale scolastico e altri di cui al terzo punto, la somministrazione avverrà nei siti di riferimento (ad esempio istituto scolastico).

Quando?

Prenotazioni al via dal 10 febbraio, somministrazioni dal 15 dello stesso mese.

Le strutture: Friuli, Pordenonese e Venezia Giulia

Di seguito le strutture nel Pordenonese dove gli anziani over 80 (quelli che non necessitano di vaccino a domicilio) verranno sottoposti a vaccinazione.

AZZANO - Distretto Azzano Decimo-Sile, viale XXV Aprile 40 CLAUT - Distretto Maniago Dolomiti, via Antonio Giordani 19 MANIAGO - Distretto Maniago Dolomiti, via Unità d’Italia 7 PORDENONE - Distretto Pordenone-Noncello, c/o Centro anziani di Torre, via Piave 54 SACILE - Distretto Sacile-Livenza, via Ettoreo 4 SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Distretto San Vito al Tagliamento, piazzale Linteris 7 SPILIMBERGO - Distretto San Vito al Tagliamento, via Raffaello 1

Di seguito le strutture in Venezia Giulia dove gli anziani over 80 (quelli che non necessitano di vaccino a domicilio) verranno sottoposti a vaccinazione.

DUINO AURISINA - Distretto 1, Aurisina 108/D GORIZIA - Ospedale di Gorizia, via Fatebenefratelli 34 MONFALCONE - Ospedale di Monfalcone, via Luigi Galvani 1 MUGGIA - Distretto 3, via Cesare Battisti 6 TRIESTE - Ospedale di Cattinara, strada di Fiume 447 - Ospedale Maggiore, piazza dell’Ospitale 1

Di seguito le strutture in Friuli dove gli anziani over 80 (quelli che non necessitano di vaccino a domicilio) verranno sottoposti a vaccinazione.

AMPEZZO - Distretto Carnia, punto salute, piazzale Caduti 17 BUJA - Distretto San Daniele, Centro Assistenza Primaria, via Vidiset 2 CIVIDALE - Distretto Cividale, presidio ospedaliero, via Santa Chiara 2 CODROIPO - Distretto Codroipo, via Trieste 1 GEMONA - Distretto Gemonese, presidio ospedaliero, piazza Rodolone 2 LATISANA - Distretto Latisana, presidio ospedaliero, via Sabbionera 45 MARTIGNACCO - Distretto Udine, fiera, via della Filatura 10 MORTEGLIANO - Distretto Codroipo, Centro Assistenza Primaria, via 25 Aprile 5 OVARO - Distretto Carnia, punto salute, via ex Ferrovie 15 PALMANOVA/IALMICCO - Distretto Cervignano, presidio ospedaliero, via Natisone 11 PALUZZA - Distretto Carnia, punto salute, via 21/22 luglio 1994 POZZUOLO DEL FRIULI - Distretto Udine, Centro Assistenza Primaria Zugliano, via Nuova 1 SAN DANIELE DEL FRIULI- Distretto San Daniele, presidio ospedaliero (padiglione S), via Trento Trieste 33 TARCENTO - Distretto Tarcento, via Coianiz 2 TARVISIO - Distretto Gemonese, poliambulatorio, via Vittorio Veneto74 TOLMEZZO - Distretto Carnia, presidio ospedaliero, via G. Morgagni 20 UDINE - Distretto Udine, dipartimento di prevenzione, via Chiusaforte 2

