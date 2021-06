Vaccini, al via le prenotazioni dai 16 ai 39 anni. Fedriga: "Speriamo nei giovani per ritorno a normalità"

Prevista per gli under 40 la somministrazione dei vaccini Pfizer o Moderna. Dato che 50mila under40 hanno già ricevuto il vaccino perché inseriti nelle categorie prioritarie, in quella fascia d'età rimangono circa 220mila i soggetti che possono vaccinarsi