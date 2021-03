Vaccini in Porto vecchio: aperto il Centro congressi, attese oltre 1000 persone

Operazione Dipiazza contro il caos dei vaccini in Porto vecchio. C'è voluto l'intervento del sindaco di Trieste per sbrogliare la situazione venutasi a creare davanti al Centro vaccinale nella mattinata di ieri 25 marzo. Questa mattina sono state posizionate oltre 200 sedie all'interno del padiglione del Centro congressi, così da permettere alle persone in attesa del vaccino di attendere lì il loro turno. Sul fronte dei numeri, nella giornata del 25 marzo sono state somministrate circa 1000 dosi mentre per oggi sono attese 1152 persone.