Riapre l'hub vaccinale in molo IV, si parte con la fascia 5-11, poi tutti gli altri

ASUGI comunica che da sabato 18 dicembre riapre il Centro Vaccinale presso il Terminal Passeggeri del Molo IV di Trieste. La giornata di sabato 18 dicembre sarà interamente dedicata alle vaccinazioni pediatriche, presidiate dal personale dell’IRCCS Burlo Garofalo, fascia di età compresa tra i 5 e 11 anni, per un totale di 300 dosi. Le prenotazioni per questa fascia sono aperte dal giorno 14 dicembre. A seguire, presso il Molo IV di Trieste, saranno somministrate vaccinazioni anticovid a tutta la fascia di popolazione, come previsto dalle linee guida ministeriali, compresa la fascia 5 – 11 anni. Il centro disporrà di 3 linee vaccinali da 5 box ciascuno, per totali 15 box. Se attive le 3 linee di lavoro sono rogabili 1650 dosi die.

Le prenotazioni potranno avvenire con le consuete modalità, attraverso il Call Center Regionale (0434 223522), gli sportelli Cup, le farmacie abilitate, su web e app.