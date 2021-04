Vaccini anti Covid, la seconda dose per insegnanti e forze dell'ordine in Porto Vecchio

Asugi ricorda che gli appuntamenti fissati nelle sedi vaccinali non più attive (come Cattinara) sono spostati al Centro vaccinale nella Centrale idrodinamica. Nell'articolo tutte le informazioni utili

L'Azienda Sanitaria ricorda che le seconde dosi di vaccino anti CoViD-19 per il personale docente e non universitario delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, private e parificate, per le forze dell'ordine e di polizia e per il personale dei tribunali e delle procure verranno effettuate presso la Centrale Idrodinamica del Porto Franco Vecchio 1 a Trieste. Questo avviso riguarda gli appuntamenti fissati nelle sedi vaccinali non più attive (vale a dire l'ospedale di Cattinara).

Cambio di sede anche per l'Isontino, con le seconde dosi che verranno somministrate presso il Centro Anziani di via Fontanot 41 (Monfalcone) e presso l'Ente Fiera Espomego di via della Barca 15 (Gorizia). Per gli appuntamenti fissati presso le altre sedi aziendali, si confermano le sedi indicate al momento della prima dose.

In caso di dubbi è possibile contattare:

URP dell’Ospedale di Cattinara 040.399.4880 da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13:00

URP San Giovanni - Trieste 040.399.7180 da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13:00

Numero Verde Sanità 800.99.11.77 da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13:00

URP di Gorizia 0481.592.083 da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:00

URP di Monfalcone 0481.487.583 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00