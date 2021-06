Campagna vaccinale: code in farmacia e sul web, è il giorno degli under 40

Dopo l'apertura delle prenotazioni per la fascia under 40 migliaia di utenti si sono presentati nei centri CUP oppure hanno deciso di utilizzare il sito dedicato. I primi dati in mattinata

File fuori dalle farmacie e migliaia di utenti in coda sul sito della Regione. In Friuli Venezia Giulia sono partite questa mattina le prenotazioni per le vaccinazioni dedicate alla categoria under 40 e fin dall'apertura del servizio si sono registrati i primi disagi. Tra chi si è presentato subito ai centri Cup o chi ha provato la strada digitale, la macchina procede con lentezza anche a causa del buon numero di giovani che hanno deciso di aderire alla campagna vaccinale. Un segnale positivo e che va di pari passo all'auspicio lanciato dallo stesso governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che ha riposto molte speranze nella categorie under 40. I primi dati sulle prenotazioni arriveranno in mattinata.

