Vaccinazioni sospese per gli under 60: ecco chi può riprenotare

ASUGI informa che, in applicazione dell’Ordinanza n. 6/2021 del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del 9 Aprile 2021 sono sospese le prenotazioni per le persone di età inferiore ai 60 anni compiuti di tutte le categorie a esclusione di:



• persone con elevata fragilità e, ove previsto dalle specifiche indicazioni contenute alla Categoria 1, Tabella 1 e 2 del documento “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19” del 10 marzo scorso”, dei familiari conviventi, caregiver, genitori/tutori/affidatari

• personale sanitario e sociosanitario, in prima linea nella diagnosi, nel trattamento e nella cura del COVID-19 e di tutti coloro che operano in presenza presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private Sono pertanto rinviate tutte le prime somministrazioni già programmate.

Le persone dovranno prenotarsi nuovamente non appena saranno riaperte le agende: l’Azienda Sanitaria ne darà puntuale notizia. L’appuntamento potrà essere prenotato tramite Calla Center Regionale 0432 223522, i Cup e le farmacie abilitate. Le prenotazioni delle seconde somministrazioni sono confermate per tutti i cittadini che hanno già effettuato la prima vaccinazione. Rimangono altresì in vigore tutte le disposizioni per le persone dai 60 anni compiuti in su. Si ricorda che per informazioni l’utente può contattare, per ASUGI le segreterie URP di: Trieste 040 3994880 / 040 3997180 - Gorizia 0481 592083 - Monfalcone 0481 487583 – il Numero Verde Sanità 800 991170 dalle 8:30 alle 13:00 da lunedì a venerdì