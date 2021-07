Vaccini ai ragazzi, Zanin: "La scienza si prenda la responsabilità e dia una risposta chiara"

"Dopo due anni in Dad, la priorità è quella di far sì che la scuola sia in presenza". Così il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, ai microfoni dell'agenzia Dire sul tema dei vaccini ai ragazzi. "Con questa premessa e con questo obiettivo è quindi necessario che la scienza e il governo assumano delle decisioni che vadano in questa direzione". Zanin ha infine evidenziato che bisogna sì fidarsi della scienza, ma fare anche in modo che essa "assuma delle responsabilità dirette nei confronti dei cittadini". "Chiediamo quindi alla scienza una parola chiara e definitiva" ha concluso.