Vaccini: da domani aperte le prenotazioni per gli over 60

Riccardi: "Il Ministero ha confermato che Astrazenaca è approvato dai 18 anni, ma verrà utilizzato principalmente per gli over60. Decisione in via precauzionale che porta a una revisione rilevante della campagna vaccinale e a un contestuale ampliamento della platea dei soggetti al momento immunizzabili".

"In base alle decisioni assunte dal Governo e dal commissario Figliuolo nel corso della notte e alla raccomandazione di un uso preferenziale del vaccino Astrazeneca nelle persone con più di 60 anni, da domani in Friuli Venezia Giulia verranno aperte le agende vaccinali a tutti i soggetti con più di 60 anni d'età, alle quali sarà somministrato tale vaccino". Lo ha annunciato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, durante la riunione della Terza Commissione consiliare evidenziando che "il Ministero della Salute ha confermato che l'uso del vaccino Astrazenaca è approvato a partire dai 18 anni, ma in via precauzionale verrà utilizzato principalmente per gli over60. Si tratta di una decisione assunta in via precauzione che porta a una revisione rilevante della campagna vaccinale e a un contestuale ampliamento della platea dei soggetti al momento immunizzabili".