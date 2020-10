Vaccino antinfluenzale, una "battaglia di comunità": in Fvg pronte 346mila dosi

Vaccinarsi contro l'influenza conviene a tutti, nessuno escluso. La campagna antinfluenzale del Friuli Venezia Giulia è stata lanciata oggi 5 ottobre durante una conferenza stampa di presentazione di quella che è stata definita una "vera e propria battaglia di comunità" che si pone l'obiettivo di evitare il crollo di "un sistema sanitario già sotto stress a causa del Covid". La consueta iniziativa ha visto gli interventi del governatore Massimiliano Fedriga, dell'assessore alla Sanità Riccardo Riccardi, del Direttore Scientifico del Burlo Fabio Barbone ed il rappresentante dei medici di medicina generale, Doriano Battigelli.

Fedriga "contro" le linee guida del ministero

In tale occasione è stato lo stesso Fedriga ad annunciare lo "strappo" con Roma in merito alle linee guida emanate dal ministero dell'Istruzione ed in riferimento all'obbligatorietà del tampone agli studenti in presenza di "qualsiasi patologia" i cui sintomi possano essere avvicinati al Coronavirus. Il governatore ha richiesto l'individuazione di una sintomatologia maggiormente definita "altrimenti il pericolo è quello di incorrere in atteggiamenti elusivi di fronte al fatto che un malessere inconferente con il Covid possa far scattare le misure di

protezione e di isolamento". La Regione ha fatto sapere che presenterà le proprie linee guida in occasione della Conferenza delle Regioni.

I numeri della campagna

Tornando alla campagna, la maxi operazione antinfluenzale potrà contare su 346mila dosi di vaccino (100mila in più rispetto al 2019 ndr) ed introduce un'assoluta novità per quanto riguarda le differenti fasce d'età. L'allargamento prevede infatti l'inclusione dei bambini dai sei mesi ai sei anni. Per chi non rientra nelle categorie a rischio, Riccardi ha fatto sapere che le farmacie avranno a disposizione "alcune migliaia di dosi", scelta dettata soprattutto "dall'andamento generale della campagna". Il Friuli Venezia Giulia, secondo la giunta, si è mosso "in anticipo" acquistando una quantità significativa di vaccino "che consente di partire in tempi rapidi".

Il trend degli ultimi anni

Negli ultimi 20 anni i dati parlano chiaro. Tra il 2000 ed il 2010 c'è stato un vero e proprio boom di richieste, con un drastico calo manifestatosi nel successivo quadriennio, per infine riprendere un trend positivo negli ultimi sei anni. A sostenerlo è stata la dottoressa Tolinda Gallo, responsabile della Prevenzione malattie infettive e vaccinazioni presso l'Azienda Sanitaria del Friuli Centrale. Secondo la Gallo uno dei problemi maggiori è dato dalle "coperture inaccettabili" registrate tra gli operatori sanitari, lavoratori maggiormente a rischio. in ambito sanitario infatti, a Trieste si è vaccinato solamente il 18,5 per cento, mentre tra gli amministrativi la percentuale scende al 13,5. Un miglioramento circa del 25 per cento rispetto al 2018 ma ancora di scarso impatto.

Il vaccino

Il vaccino in questione è gratuito e dovrà essere prenotato presso il proprio medico di medicina generale. "La campagna di quest'anno assume un'importanza maggiore degli scorsi anni" ha ribadito Riccardi. "E' stata messa in campo una strategia importante e la cittadinanza è chiamata ad aiutare sé stessa per poter aiutare la comunità in cui vive: è un messaggio chiave non solo per chi deciderà di vaccinarsi, ma anche per la capacità del sistema di reggere. Ci auguriamo una grande risposta" ha concluso Riccardi.

A margine della conferenza stampa è intervenuto anche il presidente della Società Velica Barcola Grignano, Mitja Gialuz che ha illustrato il protocollo che verrà messo in campo durante la regata più affollata al mondo in programma domenica 11 ottobre.