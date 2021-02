Il vaccino Astrazeneca arriva in Fvg: 8500 dosi destinate agli under 55

In arrivo in Fvg anche il vaccino di Astrazeneca: le prime 8500 dosi arriveranno in Fvg intorno a martedì e mercoledì. In un'intervista a Telefriuli il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi ha spiegato che si attendono ancora conferme definitive dal Governo, poi verrà deciso a chi inoculare le dosi del vaccino, consigliato agli under 55.

Riccardi ha anche dichiarato che l'Rt è in calo: “Al momento l'indice del contagio è ancora 1, anche se questi parametri sono definiti su dati della settimana precedente. Noi abbiamo sempre chiesto di poter aggiornare questo dato in tempo più ravvicinato rispetto al giudizio che viene dato sul colore, tanto è vero che i dati in quest'ultima settimana che sono quelli che leggeremmo con l'Rt della prossima e sono inferiori. Quindi mi aspetto che nel giudizio della prossima settimana questo Rt cali”.