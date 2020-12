Scatta l'operazione vaccini: 265 sanitari in prima fila, avvio il 27 dicembre

Saranno 265 le persone che il 27 dicembre si sottoporranno alla prima delle vaccinazioni anti Covid in Friuli Venezia Giulia. A darne notizia sono il governatore Massimiliano Fedriga e il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, al

termine di una serie di riunioni operative svoltesi oggi nella sede della Protezione civile di Palmanova, nel corso delle quali

sono stati definiti i dettagli tecnici dell'operazione, che vedrà interessato in prima battuta il personale sanitario della regione.

Le parole di Fedriga e Riccardi

"Quella che prenderà il via il 27 dicembre - hanno detto Fedriga e Riccardi - è la campagna di vaccinazione così come definita dal Governo e dal commissario Arcuri. Le prime 265 dosi verranno somministrate in una sede che verrà resa nota nei prossimi giorni, con l'obiettivo di completare le inoculazioni nell'arco di 48/72 ore. A curare la somministrazione sarà il personale sanitario, che verrà formato dall'Istituto superiore di sanità".

Lo sviluppo dell'operazione

Dal giorno successivo la struttura commissariale dovrebbe mettere a disposizione della Regione ulteriori dosi con le quali si andrà ad estendere la vaccinazione del personale già definito come target a livello nazionale, ossia coloro che operano all'interno del Sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia e nelle strutture residenziale per anziani, nonché gli ospiti di queste ultime.

Le sedi già individuate

"In questo secondo caso - aggiungono il governatore e il vice - l'operazione verrà compiuta nelle sedi già individuate dalla

Regione. Anche in questo caso la somministrazione sarà garantita da una squadra composta da cinque persone sotto osservazione medica". Nelle prossime ore prenderà infine il via l'operazione con la quale verranno comunicate le modalità di prenotazione della vaccinazione per le persone appartenenti alle categorie individuate.