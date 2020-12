Covid, anche il Friuli Venezia Giulia ha i suoi primi vaccinati

Il grande giorno è arrivato anche in Friuli Venezia Giulia. Da oggi parte l'ondata di vaccini per liberare anche la nostra regione dalla morsa del Coronavirus. Questa mattina nella sede della Protezione Civile di Palmanova (Udine) è andata in scena l'operazione di risposta vaccinale. Nelle foto diffuse dalla stessa Regione e pubblicate su Twitter dal vicegovernatore con delega alla Sanità Riccardo Riccardi, si riconoscono alcune tra le prime persone che hanno ricevuto il vaccino.