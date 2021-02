Vaccino in Fvg: la Regione al lavoro per inserire 1700 disabili tra le priorità

"Mi assumerò la responsabilità di portare all'attenzione della Giunta regionale la necessità di licenziare una delibera in cui le persone con disabilità, esplicitamente a quanto indicato nel piano nazionale sui vaccini, siano inserite fra le priorità vaccinali prima della terza fase, affiancandole all'immunizzazione degli over 80". L'assessore alla Sanità del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi l'ha annunciato oggi davanti ai rappresentanti della Consulta Regionale delle associazioni delle persone disabili e delle loro famiglie, della onlus Fish Fvg e del Comitato delle Organizzazioni del Privato Sociale per l'assistenza residenziale e diurna delle persone con disabilità.

Secondo il vicegovernatore "l'intervento riguarderebbe una platea di 1700 persone (500 sul territorio pordenonese, 600 fra Trieste e Gorizia e altre 600 nell'udinese), con un atto che non confligga con il decreto ministeriale e permetta di vaccinare le persone disabili al di là del vincolo anagrafico e all'interno delle strutture residenziali". Le priorità delle vaccinazioni sono definite all'interno del piano nazionale e non è la Regione ("applica le regole, nome non emanate da noi" ndr) che può decidere in merito. Per rinnovare la necessità di immunizzare i disabili nei centri residenziali, l'esponente forzista fa leva sul dialogo con il nuovo ministro delle politiche per la disabilità, la leghista Erika Stefani. Inoltre, nel gestire gli annunci, si aggiungerebbe una criticità non di poco conto, vale a dire "la disponibilità contingentata dei vaccini e le diverse categorie degli stessi che stanno limitando le attività programmate".