Contro il green pass e l'obbligo vaccinale, in largo Barriera il primo sabato di protesta

In centinaia si sono dati appuntamento in largo Barriera per protestare contro le politiche del governo Draghi in materia di sanità, scuola e lavoro. La manifestazione è stata organizzata dal Coordinamento No Green Pass di Trieste che è tornato in piazza, anche alla luce dell'obbligo vaccinale introdotto per gli over 50. "Rifiutiamo le macchiette vax no vax, dialoghiamo e scendiamo in piazza contro questo governo banchiere e criminale, che della pandemia sta facendo l'occasione d'oro per privatizzare e rendere più poveri i poveri, più ricchi i ricchi". Nel mese di gennaio sono previsti altri due presidi, il 15 e il 22, sempre il largo Barriera.