Obbligo vaccinale per i sanitari, il governo lavora al decreto legge

L'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari dovrebbe diventare realtà durante questa settimana e in virtù ad un decreto che l'esecutivo Draghi sta preparando. La notizia circolava nell'aria da giorni anche e soprattutto dopo i focolai scoppiati tra il personale di alcune regioni d'Italia. Il provvedimento di legge varrà anche per il Friuli Venezia Giulia, dove, nonostante percentuali alte di vaccinati, nei bollettini degli ultimi mesi un residuo di contagi tra infermieri, medici e operatori sociosanitari è quasi sempre stato presente.

Esiste però ancora una percentuale di operatori che continua a lavorare senza essere stato vaccinati. Una situazione che non piace al governo che ora è costretto a prendere una decisione drastica. Tutti i sanitari a contatto con pazienti dovranno vaccinarsi. In caso di rifiuto, verranno destinati ad altre mansioni o, come riporta la Tgr RAI del Friuli Venezia Giulia, "verranno messi in ferie forzate, eventualmente con la sospensione ma non con il licenziamento".