“Vado al supermercato”, ma doveva essere in quarantena: sanzionato

L’uomo era ospite in una struttura d’accoglienza di Prosecco e ha violato il regime di quarantena fiduciaria. Intervenuti i Carabinieri

Doveva essere in quarantena nel centro d'acoglienza ma passeggiava a Prosecco. Ieri sera intorno alle 21 la pattuglia dei Carabinieri di Prosecco ha controllato uno straniero ospite di una struttura di accoglienza della zona. L'uomo ha riferito che si stava recando al supermercato prima che chiudesse. Tuttavia, dell'approfondimento del controllo è risultato che lo straniero era ancora sottoposto alla quarantena fiduciaria. Per lui è scattata la sanzione per la violazione della normativa Covid.