Vaiolo delle scimmie, Riccardi: "Nessuna emergenza in Fvg"

"Il vaiolo delle scimmie non è un'emergenza in Fvg", lo rimarca il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, che a margine di una conferenza stampa ha commentato il tema dopo il primo caso di Vaiolo delle scimmie in Slovenia, riscontrato ieri in un turista di ritorno dalle Canarie. "La situazione è osservata con attenzione - ha spiegato Riccardi -, il sistema è allertato e le nostre strutture sono pronte ad affrontare le complessità che si potrebbero presentare ma che in questo momento non si presentano". Nel frattempo Asugi ha attivato le procedure per aprire il centro diagnostico regionale a Trieste e qualche giorno fa sono stati ordinati i reagenti per la diagnosi molecolare del virus. Gli esperti hanno ricordato più volte che la malattia infettiva provoca in genere solo eruzioni cutanee e febbre, soprattutto nei soggetti giovani in quanto gli over 40 dovrebbero già essere, almeno parzialmente, coperti dal vaccino anti vaiolo, obbligatorio fino al 1981.