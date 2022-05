Vaiolo delle scimmie: primo caso in Slovenia

Confermato dalle autorità slovene il primo caso di vaiolo delle scimmie: un uomo tornato dalle isole Canarie, che al momento sarebbe in buone condizioni di salute. Gli epidemiologi stanno lavorando per tracciare i contatti e limitare la diffusione del virus. Le autorità chiedono di prestare attenzione ai sintomi: la malattia esordisce come una sindrome influenzale, con spossatezza e febbre, dopo un paio di giorni compaiono lesioni cutanee dolorose. Nel frattempo si lavora sui vaccini: sarebbero due quelli utilizzabili contro il vaiolo delle scimmie, uno è prodotto dalla Emergent BioSolution, un'azienda americana, il secondo dalla dell'europea Bavarian Nordic, con sede in Danimarca.