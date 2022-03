Bloccate sul ghiaccio in montagna, soccorse due triestine

A Lusevera, sul sentiero che conduce al monte Maggiore da passo Tanamea, due giovani donne del 1989 e del 1995, originarie di Venezia e di Nuoro ma domiciliate a Trieste, si sono bloccate in un tratto scivoloso, ghiacciato e ripido lungo il percorso, dopo aver preso una deviazione - un luogo dove spesso sono accaduti incidenti in passato.

Una delle due era scivolata per una decina di metri fermando la caduta vicino ad una pianta di faggio e da quel punto non se l'è sentita più di muoversi. Entrambe indossavano ai piedi delle "catenelle", che non erano sufficienti a far presa su eventuali tratti di neve mista a ghiaccio. Con sé avevano un cane di razza labrador. I soccorritori, tre tecnici della stazione di Udine - Gemona, le hanno raggiunte a piedi, le hanno assicurate con la corda e le hanno accompagnate a valle incolumi.