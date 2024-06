Cade e si fa male ad un ginocchio, cinquantenne soccorsa

DOLINA - La stazione di Trieste del Soccorso Alpino ha soccorso tra le 8 e le 8.30 di oggi 24 giugno una donna del 1975 infortunatasi al ginocchio cadendo lungo il sentiero 1 in val Rosandra. Sette soccorritori, attivati dalla.Sores, si sono portati a piedi da lei, l'hanno stabilizzata e imbarellata per trasportarla a spalle lungo 600 metri di sentiero fino al rifugio Premuda dove attendeva l'ambulanza. E' stata portata in ospedale.