Valmaura avrà la sua area di sgambamento per i cani

Buone notizie per i proprietari di cani di Valmaura. La giunta comunale ha approvato la realizzazione di un'area di sgambamento nel giardino Antollovich. La proposta è stata avanzata dal consigliere di Fratelli d'Italia Gabriele Cinquepalmi. "Si tratta di un importante risultato per un rione popolato in cui si registrano numerosi amici a quattro zampe, come del resto in tutta la città di Trieste" ha dichiarato il consigliere. "Con questa mozione - aggiunge - ho voluto portare all'attenzione della Giunta un tema importante per la città che vanta un numero altissimo di cani e quindi necessita di servizi adeguati".

La zona individuata da Cinquepalmi inoltre necessita di pochi lavori di adeguamento: "se collocata subito nei pressi dell'ingresso di via Carpineto - spiega Cinquepalmi - due dei quattro lati dell'ipotetico quadrilatero sono già recitati. Inoltre nei pressi dell'ingresso è anche presente una fontana". "Con l'assessore Lodi - conclude il consigliere Fdi - abbiamo concordato ulteriori sopralluoghi al fine di valutare la sistemazione delle aree cani già esistenti e l'eventuale creazione di nuove come nel caso di Valmaura".