Spazzatura e carrelli abbandonati, intervento di pulizia nel complesso Ater di Valmaura

Al via un consistente intervento di pulizia negli spazi comuni delle case Ater di via Valmaura, dopo gli episodi di abbandono di rifiuti da parte di ditte e di privati cittadini. Sarà risolto anche il problema dei carrelli della spesa, prelevati da molti inquilini nei vicini supermercati e fermi tra garage e pianerottoli.

L’operazione è stata fortemente voluta dal presidente dell’Ater di Trieste Riccardo Novacco, che ha costantemente monitorato la situazione, insieme al Cda e agli uffici, dopo la segnalazione di una situazione di degrado in particolare nei garage, dove alcune ditte edili avevano scaricato resti di lavorazioni. Episodi che hanno comportato comunque una denuncia alle autorità competenti, «e ottenuta la relativa autorizzazione - spiega Novacco - si è provveduto ad asportare tutti i manufatti e materiali presenti. Ma l’attività di controllo continua, per evitare che tutto questo si ripeta».

Un altro fronte problematico in via di risoluzione «riguarda i carrelli della spesa - aggiunge Novacco - che le persone sottraggono abitualmente nei supermercati vicini, facendone poi un uso “privato”, parcheggiati un po’ ovunque e in gran quantità. Sono state informate le direzioni generali dei punti vendita e, in accordo con i responsabili di filiale, si è provveduto a riconsegnarli». In tal senso gli stessi gerenti si sono impegnati a vigilare più attentamente e ricordano alla gente che la sottrazione degli stessi carrelli si configura come reato di furto o di appropriazione indebita.

Ater inoltre è in attesa di ottenere l’autorizzazione comunale per l’asporto di quello che sulla carta è un ricovero per gatti ma che in realtà è un grande deposito di cianfrusaglie e rifiuti, un degrado che ormai si protrae da tempo nonostante ripetute sollecitazioni alla referente della colonia. «Contiamo - sottolinea Novacco - di poter risolvere a breve e positivamente anche questa problematica». Gli interventi di pulizia straordinaria si affiancano alle tante opere di sistemazione della zona, volute per migliorare l’area, come diverse opere già concluse, come l’ammodernamento del campo di basket, l’eliminazione di alcune attrezzature per bambini obsolete e fuori norma, la realizzazione di due moderni spazi gioco per bambini e il potenziamento dell’illuminazione di gran parte dei grandi garage degli stabili.