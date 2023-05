A Valmaura scoppia un'altra conduttura idrica: traffico deviato

TRIESTE - Dopo il disastro di via Mazzini, un'altra conduttura idrica è scoppiata a Trieste. Questa volta è successo a Valmaura. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco.



Il Comune di Trieste ha diramato sul suo canale Telegram alcune informazioni legate al traffico: "i veicoli provenienti dal centro città, al primo semaforo deviando a destra e proseguono in via Flavia, dopo l'aiuola. I veicoli provenienti da Muggia deviano a destra passando dal benzinaio e proseguono in via dell'Istria"