Due irregolari e un minorenne fermato con coltello: denunciati

TRIESTE - Due stranieri sono stati denunciati in stato di libertà in quanto irregolari sul territorio nazionale e un minorenne è finito nei guai per il porto abusivo di un coltello. Le denunce sono scattate nella serata di ieri 11 gennaio durante alcuni controlli condotti dalla polizia di Stato e dalla guardia di finanza nella zona di via Valmaura. La segnalazione iniziale riguardava una ventina di persone, ma alla fine la polizia ne ha denunciate tre. Nelle scorse giornate era stato il questore di Trieste ad annunciare controlli più rigidi proprio nel rione alla periferia sud della città. I due maggiorenni sono stati invitati a regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione negli uffici di via del Teatro romano.