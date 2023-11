Precipita dal ponte di via Soncini, giovane gravissimo a Cattinara

TRIESTE - E' ricoverato in gravissime condizioni l'adolescente che nel pomeriggio di oggi 16 novembre è stato soccorso dai sanitari del 118 nella zona del ponte di via Soncini. Secondo quanto si apprende, il ragazzo è stato trovato riverso in via dell'Istria, dopo essere precipitato da un'altezza di diversi metri. Sul posto polizia di Stato. E' stato proprio un agente di polizia in abiti borghesi a chiamare per primo il 112. I sanitari sono intervenuti immediatamente con automedica ed ambulanza. Il giovane (che si era allontanato dal Burlo dove era stato portato in mattinata) è stato intubato e stabilizzato, quindi trasportato d'urgenza in ospedale. La direzione dell'ospedale infantile aveva segnalato l'allontanamento alle forze dell'ordine. La prognosi è riservata.