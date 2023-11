Carabinieri: valzer di incarichi al comando provinciale

TRIESTE - Nuovi avvicendamenti di comandanti di stazione dei Carabinieri nell’ambito del comando provinciale di Trieste. Come spiegato da una nota del comando, la rotazione di questo tipo di incarichi risponde ad una duplice esigenza. Da un lato soddisfare le aspirazioni di progressione di carriera dei militari, dall’altro garantire costante dinamicità all’azione di comando dei vari reparti e assicurare quindi una costante attenzione al territorio. In quest’ottica il Luogotenente Alessandro Topa ha assunto il comando della stazione di Barcola, il Maresciallo Ordinario Francesco Melis quello della stazione di San Dorligo della Valle mentre il Maresciallo Alessandro Curcio è stato destinato alla stazione di Miramare. In ultimo, la prossima riapertura del comando stazione Carabinieri di Trieste Porto, a conclusione dell’iter di intesa tra arma, prefettura e comune per la compravendita dell’ex-ufficio postale di Porto Vecchio, è stata affidata al Maresciallo Maggiore Denis Burolo.