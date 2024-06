Il "valzer" dei sacerdoti: annunciati gli avvicendamenti nelle parrocchie

TRIESTE - "Il tempo passa e alcuni avvicendamenti sono normali. Altre volte è per cercare di rispondere alle esigenze pastorali che si manifestano in tanti fronti. Altre volte ancora è per la gioia che nuove ordinazioni presbiterali portano forze fresche nella nostra pastorale. A tutti la gratitudine". Sono le parole del vescovo Enrico Trevisi nell'annunciare gli avvicendamenti dei sacerdoti nelle parrocchie di Trieste, a partire dai quattro nuovi preti:

don Cristian Brunato sarà vicario parrocchiale a S. Maria Assunta – Muggia

don Henri Godonou sarà vicario parrocchiale a Gesù Divino Operaio

don Pierluigi Peraro sarà vicario parrocchiale a Beata Vergine delle Grazie

don Ruwan Pradeep Kumara Hetti Arachchige sarà vicario parrocchiale a S. Antonio Taumaturgo

Per altri preti c’è un cambio di ministero. "Se c’è stata qualche fragilità - spiega l'arcivescovo - la affidiamo al Signore, buono e grande nell’amore. E il pensiero corre anzitutto a coloro che cessano il ministero di parroci per iniziare una nuova forma di servizio pastorale. Mi unisco a tutti i presbiteri, ai parrocchiani e alla città di Trieste nel ringraziare per il lungo e proficuo ministero di parroci monsignor Giorgio Carnelos, don Carlo Gamberoni e monsignor Ettore Malnati. In ogni comunità non mancheranno i segni sentiti di affetto e gratitudine", rivolgendo "Una parola speciale per monsignor Ettore Malnati", mentre "altri Presbiteri cambiano destinazione e inizieranno il loro ministero come parroci; altri in servizi preziosi negli ospedali e come aiuto a varie comunità". Questo l'elenco dei nuovi incarichi: