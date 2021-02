Vandali in azione nel giardino di via Boccaccio: sfondata la staccionata dei bambini

I vandali prendono di mira l'area giochi del parco di via Boccaccio a Roiano: lo segnala su Facebook l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi: "Ancora atti vandalici perpetrati da delinquenti (chiamiamoli con il loro nome). L'area giochi del parco di via Boccaccio era stata riqualificata da pochi mesi... Ma non l'avranno vinta, domani vedremo di incaricare qualcuno per il ripristino e parlerò con il vicesindaco Paolo Polidori anche per dare seguito all'interrogazione del consigliere Gabriele Cinquepalmi che chiedeva l'installazione di nuove telecamere di sicurezza per fare fronte ai molti atti vandalici a beni pubblici e privati".

Anche lo scorso novembre un episodio analogo: erano stati imbrattati i giochi dei bambini nei giardini nel quartiere di Altura. Lo ricorda anche Giorgio Cecco, coordinatore provinciale di ProgettoFvg: "Non è un episodio isolato quello di vandalismo nel giardino di via Boccaccio, ma particolarmente odioso perchè danneggia un'area giochi dedicata ai bambini, chiediamo quindi un intervento urgente, visto che il problema è ormai noto e le azioni ricorrenti". Adriano Toffoli, referente rionale di Progetto Fvg e residente in zona, dichiara che da tempo la circoscrizione aveva già chiesto telecamere e maggiori controlli