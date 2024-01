Vandalizzato totem davanti Chiesa Serbo Ortodossa: atto che inneggia agli Ustascia

TRIESTE - Una lettera U scritta con un pennarello nero sul totem turistico davanti alla chiesa serbo ortodossa di piazza Sant’Antonio. Si tratta, all’apparenza, di un atto vandalico particolarmente odioso poiché la U rappresenta il simbolo degli Ustascia, i fascisti croati. Per chi non lo ricordasse si tratta di una formazione ultranazionalista e anti serba alleata con i regimi nazista e fascista che, a partire dal 1941, si macchiò di gravi crimini uccidendo diversi esponenti della chiesa serbo ortodossa e della comunità serba in Croazia. La segnalazione è giunta nella giornata di oggi alla nostra redazione.