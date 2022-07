“Raid” vandalico in via Udine, 22enne danneggia 15 veicoli e un portone: denunciato

Danneggia nella notte 15 veicoli parcheggiati e la vetrata di un palazzo, poi viene scoperto e denunciato. E' successo a un 22enne di Trieste, i fatti sono avvenuti tra via Barbariga, piazza tra i Rivi e via Udine. I militari della Stazione di Trieste Scorcola lo hanno rintracciato e denunciato a piede libero al termine di una prolungata attività investigativa.

Gli eventi, che hanno suscitato notevole clamore, risalgono alla nottata del 07 maggio scorso quando, verso le ore 3, un individuo in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha danneggiato una quindicina di mezzi parcheggiati per poi distruggere, infrangendola, la vetrata del portone d’ingresso di un palazzo sito in via Barbariga.

Le attività d’indagine condotte dalla Stazione Carabinieri di Trieste Scorcola hanno consentito, sia tramite l’acquisizione delle immagini delle numerose telecamere di sorveglianza presenti in zona, sia grazie all’escussione dei numerosi cittadini che hanno collaborato con le forze dell’ordine fornendo la loro testimonianza, di identificare l’autore dei danneggiamenti, deferendolo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trieste. Sconosciute le motivazioni del gesto, probabilmente riconducibili ad un abuso di sostanze alcoliche.