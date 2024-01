Auto troupe Rai danneggiate durante riprese servizio su foibe

PODPEČ - Martedì 16 gennaio, come riportato dall’agenzia Adnkronos, sono state vandalizzate delle autovetture della troupe Rai impegnata nelle riprese di un servizio sulla tragedia delle Foibe. In occasione dell’imminente Giorno del Ricordo, la Rai stava realizzando un reportage nelle vicinanze di una foiba in Slovenia con l'inviato Andrea Romoli, nei pressi di Podpeč. Tra i danni si contano un parabrezza distrutto e carrozzerie pesantemente danneggiate.