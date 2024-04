Vannacci, la forzista Savino: “Parole gravi e offensive sui disabili”

TRIESTE - Parole senza mezzi termini dal sottosegretario di Stato al ministero dell'economia nonché segretaria regionale di Forza Italia Sandra Savino sulle recenti dichiarazioni di Roberto Vannacci, “che ancora oggi veste una divisa, sui disabili, sono particolarmente gravi ed offensive”. Il generale, in un'intervista, aveva dichiarato che gli studenti a scuola, compresi i disabili "vanno divisi in base alle loro capacità".

Savino ha dichiarato in una nota che “per fare campagna elettorale, alla ricerca di un voto in più, non si può legittimare una concezione della società in cui non esistono i diritti, o peggio, in cui i diritti esistono solo per chi ci è simpatico o ci aggrada. Questo non ha nulla a che vedere con la libertà di opinione, ma è offensivo per la storia e la cultura del nostro Paese”. Per l'esponente forzista “la nostra società deve fare tutto il necessario per continuare ad abbattere quelle barriere che sono esistite per troppi decenni, potenziando i servizi sociali a supporto dell'autonomia delle persone con disabilità e delle loro famiglie, non certo tornare indietro, creando nuovi ghetti".

Il generale sarà candidato alle europee in ogni circoscrizione e, da capolista, in quella di residenza, Italia Centro. La dichiarazione di Savino segue l'accoglienza non proprio calorosa di questa candidatura espressa nei giorni scorsi dagli stessi esponenti della Lega locale. Alcuni giorni fa, infatti, il presidente Fedriga ha dichiarato che non voterà Vannacci alle Europee e la sua preferenza andrà ai tre candidati regionali. Anche il segretario regionale della Lega del Fvg ha dichiarato oggi al Piccolo che voterà allo stesso modo e che "tutta la Lega del Fvg sosterrà i suoi candidati".