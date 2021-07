Variante Delta: Fvg prima regione in Italia per incidenza

Il Fvg prima regione in Italia per prevalenza di variante Delta. Come riportato da Ansa, i dati pubblicati ieri dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, riportano che la percentuale, al 22 giugno, corrisponde al 70,6% del totale dei campioni covid positivi sequenziati: 12 su 17.

Nel report si specifica però che che "le stime di prevalenza in Regioni con un numero esiguo di casi notificati possono essere distorte dalla presenza di cluster di variante Delta. In queste Regioni, infatti, i campioni selezionati provengono necessariamente dal tracciamento dei casi positivi alla variante Delta notificati la settimana precedente questa indagine rapida, per esempio come segnalato dal Friuli Venezia Giulia".

Il vicepresidente del Fvg Riccardo Riccardi, nei giorni scorsi, aveva comunque puntualizzato che il numero dei contagi è molto basso e "quindi è evidente che la variante Delta, andando a pescare casi di contact tracing di variante Delta, emerge".