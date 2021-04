Covid e variante indiana, Monfalcone chiede a Fincantieri di non assumere stranieri

La variante indiana preoccupa la sindaca di Monfalcone Anna Cisint che valuta "misure e controlli eccezionali" e chiede a Fincantieri di "evitare di assumere personale straniero in questo periodo". La prima cittadina del capoluogo bisiaco formalizzerà la richiesta alle autorità competenti di "fare tutto il possibile per monitorare la situazione", indirizzando la richiesta al questore, prefetto e all'Azienda Sanitaria "per ricevere informazioni sulla strategia di controllo adottata dalle forze dell'ordine sugli arrivi di persone che giungono dalle zone in cui la variante è diffusa o che possano essere entrati in contatto con soggetti contagiati".

"Misure di attenzione eccezionali"

A preoccupare l'amministrazione a guida leghista sono gli arrivi non solo via aereo, ma anche via ferrovia, via mare e strada. Ad ASUGI la sindaca avanzerà "la proposta di effettuare fare screening mirati e di dare maggiore rilievo all’aspetto preventivo-sanitario. Mi auguro che con questi accorgimenti si possa evitare l’inasprirsi della situazione già così gravosa per tutti. Le peculiarità contestuali e lavorative del monfalconese ci impongono misure di attenzione eccezionali".