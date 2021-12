La variante Omicron arriva in Croazia: confermato il primo caso

La variante Omicron è arrivata in Croazia. Lo ha riportato Lavoce.hr. Si tratta di un lavoratore straniero che ha preso parte ad un convegno a Zagabria e che in precendenza era stato in Sudafrica. Il tampone PCR a cui è stato sottoposto aveva dato un esito "strano", come affermato venerdì sera dall'Istituto nazionale per la Salute pubblica. Dopo analisi più approfondite effettuate dall'Istituto Ru?er Boškovi? di Zagabria, si è giunti alla conclusione che si tratta della variante Omicron.