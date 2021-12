La variante Omicron arriva in Fvg: scoperto il primo caso

E' un uomo di Cormons il "paziente zero" della variante Omicron in Fvg, o quantomeno il primo rilevato, che non sarebbe per il momento in gravi condizioni di salute. Come riporta Il Gazzettino il sequenziamento è avvenuto nella serata di ieri, sabato 18 dicembre, ed è partito il tracciamento per impedire il più possibile la diffusione della variante sudafricana. Quest'ultima presenta mutazioni che portano gli scienziati a ipotizzare una maggior contagiosità e una possibile capacità di superare le difese immunitarie dei guariti. La variante è tuttavia ancora sotto osservazione, soprattutto per quanto riguarda la gravità dei sintomi causati, che per il momento non sembrerebbero più gravi di quelli provocati dalla variante Delta.