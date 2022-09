"Lievita" la maxi variazione di bilancio e arriva a 83 milioni: approvata la delibera

La variazione di bilancio viene approvata in Consiglio Comunale e “lievita” fino a raggiungere gli 83 milioni in tre anni, 13 in più rispetto quanto annunciato nelle scorse settimane dall’assessore al bilancio Everest Bertoli. Di questi, circa una decina arrivano da Roma: si tratta di fondi del Pnrr che andranno ad ammortizzare l’aumento dei costi per la realizzazione della cabinovia. Un altro milione e mezzo andrà a finanziare la riqualificazione dell'asilo "Semi di mela", e il restante milione e mezzo sarà dedicato agli interventi contenuti negli emendamenti approvati oggi in aula. Nel 2022 lo stanziamento sarà di 33 milioni, i restanti 50 saranno suddivisi nei due anni successivi.

Nelle settimane scorse era stato appunto annunciato un valore di 70 milioni in tre anni per completare le opere pubbliche già esistenti e finanziarne di nuove in diversi ambiti tra cui impianti sportivi, scuole e strade, oltre a due project financing per 46 mila euro di fondi privati per l’efficientamento energetico degli edifici Comunali (incluse scuole e musei) e dell’illuminazione pubblica. Un importante intervento che, ha assicurato l’assessore Bertoli, “Porterà a un risparmio energetico del 70 per cento”. La delibera è stata approvata con i voti favorevoli della maggioranza, mentre tutta l’opposizione ha dato voto contrario.

Tra gli emendamenti approvati in aula oggi, la Giunta ne ha fatti propri alcuni proposti dall’opposizione, che hanno inciso sul totale per meno di 300mila euro. Tra questi l’emendamento di Punto Franco per l’asfaltatura di via San Marco e via Vespucci (80mila euro) e due emendamenti di Adesso Trieste per l’installazione di casette dell’acqua nei rioni ancora sprovvisti e nuovi stalli per le biciclette. Respinto invece l’emendamento del dem Luca Salvati per la creazione di aree fitness, gioco e sgambamento cani nell’ex cantiere Collini a Cattinara.

Diverse le motivazioni delle forze di opposizione per il voto negativo. Il Consigliere Barbo, a nome del PD, ha spiegato che “Lo stanziamento di quasi 10 milioni del Pnrr per l’ovovia non ci sembra prioritario, avendo meno chance su altre partite. Inoltre pochi finanziamenti sono stati dedicati ai giardini” Adesso Trieste invece chiede invece: “Più austerità per il Natale, buona parte di questi soldi poteva essere usata per far del bene alla cittadinanza”. Ugo Rossi (3V) non ha presentato emendamenti come forma di protesta, in quanto “ci sono oltre 11 milioni presi dal Pnrr, sono fondi a debito, quindi stiamo indebitando le future generazioni”.

ispondendo alle opposizioni, il consigliere Alberto Polacco (FI) ha menzionato “i due milioni e mezzo che saranno destinati alla riqualificazione di villa Engelmann, anche se il giardino pubblico de’Tommasini non è entrato nel Pnrr”. Marcelo Medau (FI), ha invece lamentato “poca gratitudine dalle opposizioni nonostante le concessioni”. A fine discussione è stata approvata all’unanimità una mozione urgente della consigliera Laura Famulari (PD) per una manifestazione di solidarietà da parte del Consiglio nei confronti delle donne Iraniane, contro le dure repressioni delle recenti manifestazioni di piazza.